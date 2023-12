La lista ufficiale dei convocati di Vincenzo Italiano in vista del match di Conference League di domani contro il Ferencvaros

La Fiorentina, tramite un post social, ha reso noti i convocati di mister Vincenzo Italiano per la sfida di domani sera in terra ungherese contro il Ferencvaros. Tra le fila dei viola colpisce l'assenza per la trasferta di Conference League di Jack Bonaventura e Arthur, oltre a quella sull'esterno di Sottil. Questa la lista completa: