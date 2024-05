I convocati per Cagliari: Nessuna assenza per Italiano

In vista di Cagliari-Fiorentina Vincenzo Italiano avrà a disposizione quasi l'intera rosa. Nessuna assenza dell'ultimo minuto

La Fiorentina domani andrà a Cagliari, per la penultima sfida del campionato. Ovviamente la gara arriva prima della finale di Conference, ma ha la sua importanza, vista la possibile certezza dell'ottavo posto. Italiano avrà a disposizione tutta la rosa, tranne i lungodegenti come Sottil. Una bella notizia in vista di Atene. Qui la lista completa dei giocatori convocati: