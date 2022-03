I convocati della Juve: Allegri chiama 4 Under 23, la decisione su Bonucci

I calciatori che partiranno per Firenze

Dopo la Fiorentina, anche la Juve ha diramato la lista di convocati per la gara di Coppa Italia in programma domani. Sono tantissimi gli assenti in casa bianconera. Allegri chiama Miretti, Stramaccioni, Aké e Soulé, provenienti dalla Juventus Under 23. Ce la fa Bonucci, nonostante le parole del tecnico in conferenza.