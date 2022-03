Fiorentina, i convocati per la Juve: una defezione last minute

Gli uomini che sfideranno i bianconeri

Aggiornamento delle 17:00. Nulla da fare per Nastasic, il club ha da poco diramato un aggiornamento per quanto riguarda la lista. Il serbo non appare più fra gli arruolati, al suo posto c'è Frison. L'ex City è ancora alle prese con la lieve infiammazione del tendine d'Achille che gli aveva fatto saltare la trasferta in Emilia.