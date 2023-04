I convocati della Fiorentina: Jack non ce la fa. La decisione su Brekalo e Ikoné

Arriva la lista dei convocati della Fiorentina in vista del match che i gigliati giocheranno contro la Cremonese in Coppa Italia. Resta fuori dai convocati Jack Bonaventura, ancora alle prese con l'infortunio all'adduttore. Figurano regolarmente in lista, invece, sia Brekalo che Ikoné, che Italiano aveva dato come in dubbio.