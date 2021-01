I convocati della Fiorentina: c’è Ribery. Dentro anche Montiel e due Primavera

Tra i convocati viola per la sfida contro il Cagliari, c’è Franck Ribery! Il francese ha recuperato dall’infortunio al ginocchio subito contro la Lazio ci sarà contro i sardi. Da capire come il tecnico deciderà di utilizzarlo, se dal 1′ oppure a gara in corso. Ricordiamo l’assenza dello squalificato Castrovilli

PORTIERI: Dragowski, Terracciano.

DIFENSORI: Barreca, Biraghi, Caceres, Dalle Mura, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.

CENTROCAMPISTI: Amrabat, Bonaventura, Duncan, Eysseric, Krastev, Pulgar, Borja Valero.

ATTACCANTI: Callejon, Kouamé, Montiel, Ribery, Vlahovic.

