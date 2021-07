I commenti di Chiarugi e Di Chiara sull’addio di Antognoni: tanta amarezza

Ecco le dichiarazioni di Chiarugi e Di Chiara sull'addio di Antognoni

All'interno del Pentasport Luciano Chiarugi e Alberto Di Chiara , ex giocatori viola hanno commentato così l'addio di Antognoni . Le parole di Chiarugi : "Ho sentito Giancarlo stamani. L'ho sentito triste e amareggiato. Gli ho detto di stare tranquillo. Dico solo una cosa, alla Fiorentina non c'è nessuno che ricopre un ruolo rappresentativo. Mi aspettavo che per quello che ha fatto venisse considerato un po' di più. Il calcio però regala cose belle e cose brutte. Secondo me poteva consigliare bene la società. Una decisione molto strana, perché comunque ha sempre aiutato la Fiorentina. Semplicemente hanno fatto un'offerta giusta ma che non rispecchiava la volontà di Giancarlo".

DiChiara commenta così: "Credo che tra le tante priorità, quella di interrompere il rapporto con Antognoni poteva essere assolutamente evitata. Anche perché non ho visto un motivo chiaro per allontanarlo. Lui non voleva ricoprire quel ruolo e rimanere in prima squadra, non mi sembra tanto complicato. Il fatto che già gli avevano detto di liberare l'ufficio mette la società in cattiva luce. Mi dispiace, speravo potesse finire in maniere diversa. La società, però, non gli ha dato tanta scelta".