I 3 gol di Benassi non illudono, Pradè lo lascia sul mercato

Non è bastata una tripletta a Marco Benassi per convincere la dirigenza viola. Daniele Pradè, al termine dell'amichevole contro l'Arezzo, è stato chiaro: "Abbiamo fatto un discorso a inizio anno con Marco. Sono contento che giochi perché la gente deve vedere che è vivo". E ancora: "Spero di trovare insieme una soluzione che faccia bene al ragazzo". In altre parole, Benassi resta in vendita.