Hull City-Fiorentina, la probabile formazione viola: esordio per Colpani?

Hull City-Fiorentina sarà l'ultimo test in terra britannica per la nuova squadra di Raffele Palladino. Dopo la prima amichevole finita 1-1 contro il Bolton, che ha visto molti giovani titolari: da Comuzzo a Bianco, passando per Caprini e Fortini, e la seconda persa 2-1 contro il Preston, con qualche giocatore d'esperienza in più, ma pur sempre con alcuni ragazzi come Amatucci, Baroncelli e Munteanu. Questa dovrebbe essere la volta di una formazione molto simile ad una titolare, almeno con i giocatori a disposizione in questo momento. In porta dovrebbe partire Terracciano, autore di un grande errore nel primo match contro il Bolton, con davanti una difesa a tre composta da Kayode, Pongracic e Ranieri. I quattro di centrocampo dovrebbero vedere Dodo a destra e Parisi a sinistra, con Mandragora e Barak, al centro. Dietro l'unica punta Kean, Sottil e il neo acquisto Andrea Colpani