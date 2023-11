Houston abbiamo un problema, Beltran non decolla. Italiano ha le mani legate

Prendendo spunto dalla famosa frase: "Houston, we have a problem" viene da immaginarsi un Vincenzo Italiano pensieroso sulla sua Apollo 13, immaginandosi come risolvere i problemi della sua viola. Ma in particolare di un giocatore Lucas Beltran . L'argentino arrivato per 25 milioni in estate per adesso è a quota 0 gol in Serie A. Le aspettative erano altissime, un grande investimento, un argentino che sbarca a Firenze in quel ruolo, non può essere banale. Arriva da una squadra che nella storia ha sfornato decine di attaccanti , il River Plate. Ma El Vikingo ancora fatica, e il gol clamorosamente divorato davanti a Maignan ha suscitato molti interrogativi nella testa del tifo viola, e non solo

Beltran non segna, ma non tira nemmeno. Che succede?

Può un giocatore capace di segnare gol a raffica con il River Plate sparire in pochi mesi in Italia. La storia è piena di giocatori che nei primi mesi hanno faticato e poi sono esplosi, primo su tutti proprio Batistuta nel girone di andata del 1991/92. Tra l'altronemmeno il tocco magico di Batigolsembra servito con il vichingo. Ma la sensazione è che Beltran non faccia fatica tanto a segnare, ma che sia troppo leggero per fronteggiare le arcigne italiane. Raramente ha spazio per giocare in profondità, Italiano gli chiede di fare tanto lavoro di raccordo, e le qualità tecniche ci sono. Ma in 486 minuti in Serie A ha tirato solo 4 volte in porta, pochissime per una punta. E il gol fallito solo contro Maignan, anche in modo goffo è stata una mazzata per lui.