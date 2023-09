Heynen: “Fiorentina su di me? Vi spiego. Niente catenaccio per la viola”

"La Fiorentina non è una squadra tipica italiana, non gioca il catenaccio. Vuole fare gol e attaccare il più possibile. Il segreto del nostro settore giovanile è divertirsi e lavorare, e le tante opportunità che abbiamo. Giocare la Conference League è su un altro livello rispetto al nostro campionato, e devi lavorare di più per vincere contro tutti, qualsiasi avversario sia. Giocare in Europa per il club è importante e facciamo sempre di tutto per arrivarci. Vogliamo passare il girone sicuramente, e anche i turni successivi. Un ricordo per me è il mio primo gol in Europa, contro il Sassuolo o ad Anfield. Seguo la Serie A, magari anche in futuro chissà. La mia passione per l'Italia arriva dalla folta presenza di italiani qui in città, o anche amici italiani. Posso dire ai miei compagni di dare tutto il possibile. Io alla Fiorentina? Io ho letto solo quello che ha scritto la stampa locale, non so altro".