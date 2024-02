Handanovic al Franchi sotto le vesti di osservatore. L’obbiettivo è Kayode

Samir Handanovic presente al Franchi durante Fiorentina Lazio per osservare il possibile sostituto di Dumfries all'Inter

Durante la partita fra Fiorentina e Lazio, l'ex portiere dell'Inter Samir Handanovic, secondo fcinternews, era presente al Franchi per visionare il possibile sostituto di Dumfries. Il futuro del terzino olandese infatti non è ancora ben allineato e il potenziale candidato per prendere il suo posto potrebbe essere proprio Kayode.