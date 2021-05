Hancko show in Repubblica Ceca. Intanto Diks segna ancora, sono 5 nelle ultime 7

Periodo d'oro per i due viola in prestito

Che giornata per David Hancko ! Lo slovacco in prestito allo Sparta Praga si dimostra una delle note più liete degli esuli viola. In particolare nella giornata di oggi Hancko si è reso protagonista di un importate doppietta nel pirotecnico successo dello Sparta per 5-4 ai danni del Mlada Boreslav. Le due reti, una di queste dal dischetto, permettono al suo club di mantenere la seconda posizione in classifica.

Adesso ci spostiamo in Danimarca, dove il goleador per caso, Kevin Diks, sta trascinando l'Aarhus in questa volata finale. L'olandese in prestito dalla Fiorentina è andato a segno anche oggi nella vittoria per 3-1 contro il Nordsjaelland. Per il terzino destro sono cinque le reti segnate nelle sette partite dei play off fino ad adesso disputate, un vero e proprio cecchino. E pensare che poche settimane fa l'olandese accusava la Fiorentina di non averlo neanche contattato per definire il futuro.