Hall of Fame Viola: info e tutti i premiati

- Hall of Fame Viola Categoria Giocatori: Bernardo ROGORA – Giocatore della Fiorentina dal 1965 al 1970, 173 presenze in viola con 5 reti. Palmares: Campione d’Italia ‪1968-69, vincitore della Coppa Italia 1966 e della Mitropa Cup 1966. Grande protagonista nella difesa della Fiorentina del secondo scudetto: era lui a marcare implacabilmente gli attaccanti avversari più forti.

- Hall of Fame Viola Categoria Giocatori: Bruno BEATRICE – L’ “Indiano” della Fiorentina, con cui ha giocato dal 1973 al 1976, 97 presenze in viola con 1 rete, vincendo la Coppa Italia 1974-75 e la Coppa di Lega Italo-Inglese 1975, ma perdendo poi la vita per la mancata tutela della sua salute. I suoi familiari attendono ancora GIUSTIZIA, e noi siamo al loro fianco.

- Hall of Fame Viola Categoria Giocatori: Adrian MUTU – Giocatore della Fiorentina dal 2006 al 2011, 143 presenze in viola e 69 reti. Il “Fenomeno” è stato protagonista assoluto della Fiorentina guidata da Cesare Prandelli che ha riportato in alto, in Italia ed in Europa, Firenze e la sua squadra, incantando con i nostri tifosi e tutti gli appassionati