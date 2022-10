Gunter segna e regala a Venuti un triste primato

In Verona-Milan, Gunter ha segnato il gol del momentaneo pareggio per la squadra di casa. Con questo gol, Venuti ottiene un triste primato. Infatti, è diventato il giocatore attualmente in serie A con più presenze senza mai segnare un gol (102 presenze con la Fiorentina). Gunter ci ha messo bene 111 presenze. (TUTTE LE STATISTICHE SU NUMERICALCIO.IT)