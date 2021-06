Guetta: “Senza cambiamenti radicali servirà il miracolo Italiano”

Il parere del direttore del Pentasport su Italiano, vicino alla Fiorentina

"Italiano? Questa storia sta diventando lunga. Alla fine arriverà, ma avrei preferito che la questione si chiudesse prima. Penso abbia tutte le caratteristiche per entrare nel cuore dei tifosi della Fiorentina. Non è uguale a Malesani che non aveva mai allenato in Serie A, fu una scommesso di Cinquini. Italiano non è un allenatore giovane, è nel pieno della maturità. Gattuso sembrava che facesse un piacere ad allenare la Fiorentina, ma la pessima figura della società viola resta. Non vorrei che la Fiorentina mettesse delle toppe alle ultime stagioni. Spero che Italiano pretenda un cambiamento radicale della squadra. Se restano più o meno gli stessi giocatori, ci vorrà il miracolo Italiano, non l'allenatore.