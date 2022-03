Guetta: “Vlahovic forte, ma non è Maradona. Fischi sì, oltre è inciviltà”

L'opinione del giornalista

"Strano da dire, ma la Fiorentina parte favorita contro la Juventus. I viola hanno la rosa al completo, i bianconeri no. In porta farei giocare Dragowski, è più forte di Terracciano, anche se l'italiano, e sempre un paradosso, è più bravo in più frangenti di gioco. Il risultato migliore? Stravincere sarebbe troppo, quindi mi accontento di un 1-0, perché costringerebbe la Juventus a fare una gara diversa al ritorno. Vlahovic fortissimo e fa paura, ma non è Maradona o Pelè quindi non esageriamo, mi auguro che Milenkovic gli prenda le misure. Sarà interessante vedere l'approccio di Nikola. Accoglienza del Franchi? Fischi sì, insulti e cori razzisti no. Sono per la civiltà, il resto è da idioti".