Guetta: “Un vuoto pneumatico in attacco”

Il Lecce ha meritato di vincere, due pali tre grandi parate di Terracciano. Non credo che la Fiorentina abbia una rosa inferiore a quella del Lecce, la panchina della Fiorentina è decisamente costosa e dobbiamo interrogarci di come Italiano stia gestendo il gruppo in questo suo terzo anno. A gennaio le sue squadre hanno sempre avuto un calo e mettiamo che questa prima di febbraio sia una coda. Oggi ho visto un vuoto pneumatico in attacco: Beltran il gol e basta non regge un pallone, Belotti ci ha fatto vedere di essere un attaccante di razza, Sottil non si può più vedere. E poi Lopez? Quello buono è rimasto a Sassuolo. Arthur? Da un mese a questa parte non gioca una partita degna e la Fiorentina non può pagare tutti quei soldi per lui.