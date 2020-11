Guetta, l’indiscrezione: “Se salta Iachini, Fiorentina orientata al ritorno di Montella”

E se sulla panchina viola tornasse Vincenzo Montella? Con la Fiorentina che sta valutando se esonerare o confermare almeno fino a Parma Beppe Iachini, David Guetta a Radio Bruno sgancia la bomba per quello che potrebbe essere il terzo ritorno dell’Aeroplanino sulla panchina viola. L’ipotesi – in caso di allontanamento del tecnico col cappellino – sembra la più concreta, soprattutto perché in queste ore la dirigenza viola si sta convincendo che i giocatori siano più adatti a Montella. Ore calde di riflessione, e soprattutto decisive per il futuro della Fiorentina.

