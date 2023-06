Guetta: “No a Zaniolo e Icardi. Serve un gran portiere, perchè non Vicario?”

Berardi sarebbe un gran colpo. Un giocatore di livello, anche se mi sorprenderei in caso di arrivo. La sua qualità è indiscutibile. Poi sugli esterni dipende da che attaccante si ha. Con una punta di livello gli esterni possono giocare anche per crossare, mentre invece con una punta che segna poco, le ali a piede invertito dovrebbero segnare. Cosa che purtroppo è successa poco. Invece Orsolini lo ritengo un gradino sotto. Non prenderei Arnautovic e Baschirotto , il primo è troppo discontinuo. In difesa l'unico inamovibile è Milenkovic . Quarta potrebbe diventare un occasione sprecata, per la sua anarchia tattica, troppi alti e bassi. Lui potrebbe essere ceduto con un occasione. Serve una punta , Jovic e Cabral hanno segnato 13 gol in due in campionato.

Su Amrabat e mercato: "Lui a gennaio sarebbe andato via. E la Fiorentina l'avrebbe ceduto con una seria offerta. Ma non sono così sicuro che ci siano molte squadre disposte ad offrirgli 35 milioni. In 3 anni ha fatto un gol, non così decisivo. Gli si riconosce una capacità di distruzione, e di impostazione basilare. Vorrei un portiere di livello. E perchè la Fi0rentina non può prendere Vicario dell'Empoli. Zaniolo no, è andato via da Firenze, e non è continuo. Non siamo il recupero di giocatori abbandonati dal calcio italiano, quindi no anche ad Icardi"