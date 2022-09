Guetta: “La Fiorentina non ha un centravanti. Il tempo sta scadendo”

La Fiorentina non ha un attaccante e non possiamo cambiargli ruolo a Jovic. Dopo due mesi non puoi essere in queste condizioni fisiche. Anche Mandragora non è entrato bene. Un centrocampista deve avere continuità di corsa, ma Jovic non può farlo. Kouamè è l'attaccante migliore che ha la Fiorentina. Amrabat adesso sta giocando bene, dopo pessime pessime prestazioni. Spero che Ikonè sia meglio di quello che sta mostrando in campo