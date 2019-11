Guetta: “Montella tenuto senza convinzione. Pradè non l’avrebbe scelto”

La voce viola David Guetta ha affidato ad A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno una breve disamina sull’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella:

“Uno dei problemi della Fiorentina è aver subìto il ritorno dell’allenatore: è successo varie volte in passato. Io sono sicuro che Pradè, se fosse arrivato prima, non avrebbe mai scelto Montella, che adesso non è un separato in casa, ma qualcosa che tieni perché cambiare immediatamente costa troppo. Gli allenatori imposti dalla vecchia proprietà sono sempre durati pochissimo: se vado ad abitare in una casa nuova, la voglio arredare come piace a me…” E GRAZIANI INCALZA: “PERCHE’ VERGOGNARSI?“