Graziani: “Vi spiego perché Chiesa è in difficoltà. Montella, perché ti vergogni?”

Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato, tra le altre, anche di Fiorentina:

“Grande amarezza, ma vergogna mi sembra esagerato. La Fiorentina ha cercato di fare quel che poteva, certo io non salvo nessuno, però io non mi vergogno se non ci ho capito niente, perché non l’ho fatto apposta. Semmai rammarico. Montella non è il primo e non sarà l’ultimo allenatore a prendere 5 gol, succede.

A volte succedono delle cose che mettono in difficoltà una squadra, come è successo al Cagliari con le perdite per lungo tempo di Pavoletti e Cragno, ma la squadra si compatta e tira fuori ottime prestazioni. Successe anche a noi con Antognoni.

Chiesa? In un 4-3-3 ti ammazza, ma lo vuoi far giocare centravanti… Così come Boateng, non è un attaccante. Da esterno largo potrebbe essere come Ribery e Robben nel Bayern, invece adesso è in difficoltà perché in un ruolo non suo.”