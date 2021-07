Guetta: “Il calcio deve divertire, bisogna stare tranquilli. Mercato? Vedremo “

David Guetta commenta la situazione Viola nel filo diretto con i tifosi durante il Pentasport. Ecco le sue parole

David Guetta, direttore del Pentasport, ha commentato la situazione viola e sul mercato rispondendo alla linea diretta con i tifosi. Ecco le sue parole: "Io vedo il calcio come qualcosa di divertente se poi si incattivisce troppo non mi attira più. Sul mercato la Fiorentina ha rinunciato a 10 milioni di Sottil, che non è poco. Quindi diamo tempo alla società. Se qualcuno deve pagare per i due anni deludenti? Ma non credo che sempre ci sia sia un colpevole. Alcuni sono già andati via, altri spero rimangano assolutamente come Antognoni. Poi sui rinnovi dei giocatori, la Fiorentina è libera di fare ciò che meglio desidera, l'importante è sostituirli bene. Possiamo usare i giovani ma non troppi".