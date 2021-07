Anno 2003: Cosenza fallito, ACF in B. Oggi i calabresi sperano, Chievo a rischio

Una situazione per certi versi accostabile a quella vissuta dalla Fiorentina che era risorta dopo il fallimento dei primi anni 2000

Nel 2003 la Fiorentina venne ripescata in Serie B per meriti sportivi dopo l'improvviso fallimento del Cosenza. I non più giovanissimi lo ricorderanno bene, quell'anno i calabresi dovettero ingoiare il rospo, ma oggi, a quasi un ventennio di distanza, si trovano dall'altra parte della barricata: la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche ha bocciato l’iscrizione al prossimo campionato cadetto del Chievo Verona. La società veneta ha già annunciato di fare ricorso contro la decisione, che potrebbe essere preso in esame entro 5 giorni. In caso il ricorso andasse male, a essere ripescata in Serie B sarebbe proprio il Cosenza.