Guetta: “Idiota chi insulta Castrovilli. Cerofolini può fare come Terracciano?”

La partita

"Arthur mi è piaciuto, mi sembra sappia giocare in verticale e questo ci mancava. La squadra comincia a fidarsi di lui, sa sempre cosa fare. Cerofolini ha giocato un'ottima gara, male Duncan e Cabral e male l'assetto difensivo nonostante la buona prova di Milenkovic. 7 gol presi e 0 fatti in due partite di alto livello non aiutano il morale, ma almeno oggi abbiamo visto una partita dignitosa. Spero che in porta arrivi qualcosa di importante, su Cerofolini non saprei ma è pur vero che fino ad ora non ha sbagliato nulla. Che stia succedendo come con Dragowski-Terracciano? Non mi è piaciuto Dodo', non lo vedo in forma, ma comunque non mi sembra il caso di urlare "al lupo, al lupo". Oggi non mi è sembrata una squadra leziosa, ma ci siamo mangiati dei gol importanti".