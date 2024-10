Guetta: “Giocare a calcio con chi sa giocare”

Nel calcio non esiste la vittoria ai punti, come nel pugilato, e da oltre 120 anni la regola è che bisogna segnare un gol in più degli avversari. Male che vada, se non segni pareggi e ti porti a casa un punto. Di solito vince a calcio chi sbaglia meno e questo vale anche per i giudizi su quello che si vede e ho ormai perso il conto di quante volte ho preso delle fittonate, ma su una cosa credo proprio di aver ragione: ci vuole qualità... Leggi tutto il commento cliccando qui