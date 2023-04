Guetta: “La rosa è lunga, cambiare senza risentirne si può”

In mani sicure

"Milenkovic? Ad oggi è il miglior difensore della Fiorentina, non sarei preoccupato per l’assenza di Milenkovic. Il centrocampo con Castrovilli, Amrabat e Mandragora dà le giuste garanzie e avendo avanzato Bonaventura la Fiorentina ha trovato maggiore qualità. Cabral? In questo momento è irrinunciabile. In ogni caso la Fiorentina ha una rosa adatta alle tante competizioni e secondo me si può cambiare gli interpreti in campionato senza risentirne".