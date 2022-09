Guetta: “Da gennaio problemi davanti. Jovic? Per ora scomessa persa”

"Amrabat è un ottimo recuperatore di palloni, ma siamo lenti nella manovra e ci manca qualcuno li davanti. Sono tanti i problemi da risolvere nel gioco della Fiorentina. Il problema principale è l'attaccante. 9 partite ufficiali e solo due gol degli attaccanti. La Fiorentina di Cecchi Gori aveva Olivera, Edmundo, Batistuta. Dopo è arrivato anche Chiesa. Se gli attaccanti sono Cabral e Jovic è diverso. Jovic non è arrivato sul cross di Biraghi in occasione del gol di Quarta ed è due mesi che si allena. Medel ha molti più anni di lui e lo ha contenuto bene. Quattro partite su sei avrebbero dovuto portare molti più punti. È da tempo che la Fiorentina non ha un attaccante che segna. Da gennaio. Hanno fatto cinque gol in tre da gennaio tra Ikone, Jovic e Cabral. È un po' quello che successe nel 2000 quando andò via Batistuta. Vendere può andare bene, ma bisogna vedere chi compri dopo. Pinamonti? Non so se avrebbe fatto meglio di Jovic. Jovic è esotico, divertente e affascinante, ma per ora è una scommessa persa. Non abbiamo poi colpitori di testa. Jovic non lo è. Forse Cabral. Jovic ha una condizione fisica pessima ad ora. La Fiorentina ha fatto 5 gol in 6 partite in campionato, e questo è troppo poco"