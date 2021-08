Guetta: “Commisso? Sforzi economici superiori ai DV. Non tollera critiche ma…”

L'operato di Commisso secondo David Guetta: dalle critiche mal digerite agli sforzi per tenere Vlahovic. E le critiche alla Juve...

Intervenuto nel filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno, David Guetta ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina a due giorni dall'inizio del campionato viola: "La comunicazione di Commisso ? Dal suo punto di vista dice quello che gli pare, ma allo stesso tempo non vedo perché debba stare zitto. Non mi sta bene che l'obiettivo debba essere il nono posto, ma questa proprietà sta facendo degli sforzi clamorosi sugli ingaggi. Se ci fossero stati i Della Valle, difficilmente oggi potevamo inseguire gli ingaggi proposti da Rocco a Ribery, Chiesa, Milenkovic e Vlahovic: più di così Commisso non può fare per inseguire certi giocatori".

"Milenkovic? Mi sta benissimo che abbia rinnovato anche solo per un anno, il calcio si vive nell'immediato. Sul piano degli sforzi economici Commisso va solo applaudito, se poi rifiuta 70-80 milioni per Vlahovic ha fatto il suo: fatico a ricordare cifre del genere e dieci milioni lordi di ingaggio ad un giocatore che ha fatto bene solo per un anno. Non sarà facile fargli cambiare il carattere perché tollera pochissimo le critiche, ma perché non ci piace che vada contro la Juventus? A Firenze perdiamo perso la nostra peculiarità se abbiamo paura di eventuali ritorsioni. Per tutto quello che ci hanno fatto tra Chiesa, Bernardeschi, la Coppa Uefa del '90 e lo Scudetto dell'82, non può andarci bene che Commisso vada a testa bassa di fronte alla Juve".