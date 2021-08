Dalla Francia: ACF delusa dal comportamento di Lirola, Barone ritarda tutto

Un altro capitolo della vicenda, destinata a concludersi con Lirola in Francia

Come si legge sul portale laprovence.fr, l'accordo tra Fiorentina e Marsiglia per Lirola è già stato trovato, ma i viola si stanno mettendo di traverso. Perché? Perché il comportamento dell'esterno, da sempre desideroso di fare ritorno in Francia, non è andato giù alla dirigenza gigliata. Barone, nella serata di ieri, avrebbe contestato una delle clausole presenti nel nuovo contratto che attende di essere firmato. Il presidente Longoria mantiene comunque grande ottimismo sulla riuscita finale della trattativa.