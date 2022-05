Guerini: “Torreira, mi dispiace ma sto con la società. Serve un comunicato”

Un parere favorevole alla linea tenuta dalla dirigenza viola nei confronti dei procuratori

"Non siamo mai contenti, non c'è nulla da fare... Credo che Italiano abbia tutta l'intenzione di continuare, quindi la Fiorentina ha l'occasione di mettersi a sedere e programmare. I tifosi non chiedono lo scudetto, ma di lottare per l'Europa tutti gli anni; ne hanno il diritto e mi sembra che sia alla portata di una società come la Fiorentina. Dovrebbe uscire un comunicato congiunto che metta a tacere qualsiasi voce. Migliorare la squadra, darla in mano a un tecnico che conosce l'ambiente, lo spogliatoio, per poter magari lottare per un posto nell'Europa ancora più importante. Non riesco a capire i motivi di rimanere in silenzio circa questi argomenti. In Italia da un mese all'altro si cambiano le idee, ma trovo inappropriata l'insoddisfazione latente che percepisco in giro. Affrontare la Fiorentina quest'anno è stato difficile per tutti. Se si deve migliorare in qualcosa, questa è la comunicazione, bisogna chiarire sempre punti e virgole. Torreira? Non so come andrà a finire, mi dispiacerebbe perché ha fatto un gran campionato. Dall'altra parte sto con la società nel non volersi calare le braghe di fronte ai procuratori. La Conference League è un po' snobbata, ma guardate come la sta festeggiando la Roma, e chi c'era nelle semifinali".