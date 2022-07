Guerini: “Koulibaly-Milenkovic? Nessun dubbio su chi sia il migliore”

L'ex club manager e allenatore ad interim della Fiorentina Vincenzo Guerini ha commentato la suggestione Milenkovic per il Napoli in caso di saluto a Koulibaly:

"Tra Koulibaly e Milenkovic non ci sono proprio dubbi su chi sceglierei. Koulibaly è il migliore al mondo, fossi nella società partenopea non lo venderei assolutamente. E’ uno di quelli che fa la differenza, non ce ne sono calciatori come lui in giro. Quindi è difficilmente sostituibile. Del suo livello in Europa ce ne sono davvero pochissimi".