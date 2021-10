Guerini: “Italiano ha trasformato la Fiorentina. Vlahovic? Cederlo e reinvestire”

L'opinione dell'ex viola

Il caso Vlahovic non ci voleva, ma purtroppo bisogna prendere atto della realtà, non esistono più le bandiere. Ormai i giocatori sono in mano ai procuratori, vedi Donnarumma, che per quattro soldi in più è andato a giocare in un campionato ridicolo. E poi gli stranieri vengono in Italia per crescere e imparare, poi se ne vanno per guadagnare tanto. Ora la Fiorentina deve trarre il massimo profitto dalla cessione di Vlahovic e reinvestire i soldi. Servono giocatori orgogliosi di giocare nella Fiorentina e di vederla come un punto di arrivo".