Guerini: “Cali di tensione? In Europa è impossibile. Italiano? Sa adattarsi”

Sulla Fiorentina europea

"Quando si gioca in Europa i cali di tensione non ci possono essere: è il sogno di ogni calciatore giocare in queste manifestazioni anche se non è il massimo torneo. C’è gioia di confrontarsi e non è un’occasione che capita a tutti. La Fiorentina sta anche attraversando un grande momento: contro il Milan ho visto una grande squadra, molto carica. In Europa la Fiorentina potrebbe davvero far sognare. I Mondiali hanno stravolto tutte le squadre e anche i viola ne hanno risentito, tutti hanno pagato qualcosa".