Gudmundsson torna subito in nazionale? Il CT: “Dobbiamo parlare col club”

La recente sentenza che ha dichiarato Albert Gudmundsson innocente nel processo che lo vedeva imputato per cattiva condotta sessuale è stata accolta con grande favore dai legali del ragazzo. Adesso, dopo il pronunciamento del tribunale, lo stesso calciatore potrebbe tornare a far parte della nazionale islandese, che lo aveva temporaneamente sospeso in attesa di sviluppi. Una domanda, questa, che è stata posta al CT islandese Åge Hareide in conferenza stampa sulla possibilità che il giocatore raggiunga immediatamente il ritiro della nazionale in vista della partita col Galles. Queste le sue parole in merito: