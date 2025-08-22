Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Gudmundsson apre la stagione: “decimo gol europeo” e primo sigillo viola

news viola

Gudmundsson apre la stagione: “decimo gol europeo” e primo sigillo viola

Gudmundsson apre la stagione: “decimo gol europeo” e primo sigillo viola - immagine 1
Albert Gudmundsson apre la stagione con un gol al Polissya: 10ª rete UEFA e terza in viola.
Redazione VN

La prima gara ufficiale della stagione porta anche la firma di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese ha siglato ieri sera la rete dello 0-3 contro il Polissya, nel preliminare di Conference League, mettendo probabilmente il punto esclamativo sul passaggio del turno per la Fiorentina.

Per il classe ’97 nato a Reykjavik si tratta del decimo gol in carriera nelle competizioni UEFA per club. Un traguardo raggiunto in appena 29 presenze: una media superiore a un gol ogni tre partite, che conferma l’impatto costante del numero 10 viola in ambito internazionale.

Con la maglia della Fiorentina, il suo bottino europeo personale sale ora a tre reti, a testimonianza della sua capacità di incidere anche nei momenti chiave.

Curiosamente, la rete segnata al Polissya rappresenta un déjà vu: proprio come un anno fa, Gudmundsson ha trovato la via del gol nella prima gara stagionale ufficiale dei viola, confermando la sua attitudine a partire forte e a trascinare la squadra sin dall’inizio.

Il nuovo cammino europeo della Fiorentina comincia così sotto il segno dell’islandese, sempre più leader offensivo e determinato a scrivere nuove pagine importanti della sua carriera, in viola e in Europa.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA