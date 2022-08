GS: Zanetti squalificato. Un giocatore dell’Udinese salta la Fiorentina

Il Giudice Sportivo ha emesso il dispositivo relativo alla 2° giornata di Serie A. Nel comunicato si legge come la sfida tra Empoli e Fiorentina sia costata un turno di squalifica al difensore Luperto, espulso per chiara occasione da rete, ma anche al tecnico Paolo Zanetti. In particolare il tecnico salterà la sfida contro il Lecce per avere, al 53' del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale. Sempre in ottica viola, da segnalare la doppia giornata di squalifica inflitta al difensore argentino Nehuen Perez, espulso in seguito ad un fallaccio su Mazzocchi. Il centrale non ci sarà nella sfida infrasettimanale tra l'Udinese e la Fiorentina in programma mercoledì 31 agosto.