Grosseto-Fiorentina, i biglietti vanno a ruba: l’aggiornamento

U.S. Grosseto 1912 informa i propri sostenitori che sono esauriti i biglietti di Tribuna Laterale Nord, Sud e Vip per assistere alla gara amichevole Grosseto-Fiorentina, in programma martedì 1 agosto 2023 ore 20.45 presso lo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto. Appena terminata la disponibilità anche della Tribuna Vip. Posti per l’evento ancora in vendita in Curva Nord e Curva Sud. I tagliandi sono acquistabili online sul circuito Ciaotickets, al Centro Sportivo di Roselle e presso Tabaccheria Stolzi e Bar Edicola La Vasca.