Grinta? Ok, ma senza gioco è difficile vincere

In molti, probabilmente, avrebbero firmato per il pareggio a Bologna. Il gol segnato da Orsolini in pieno recupero, però, fa male, malissimo. Per la Fiorentina l’1-1 ha il sapore amaro della sconfitta, non fosse altro per com’è arrivata la rete rossoblù: su una punizione inutile concessa da Pezzella dopo un fallo ingenuo su Santander diretto verso la linea laterale. Errore grave quello del capitano, da matita blu. La vittoria sarebbe stata oro colato, avrebbe permesso ai gigliati di uscire fuori dalle sabbie mobili della classifica e di affrontare con più tranquillità la partita contro la Spal. Gara da vincere senza se e senza ma, a maggior ragione dopo il pari di ieri.

Abbiamo capito subito che calcio vedremo nei prossimi mesi: poco spettacolo (non che prima ce ne fosse, a dire la verità) e tanto pragmatismo. Spesso la Fiorentina si schiererà con tutti, o quasi, i giocatori dietro la linea della palla per poi cercare di far male all’avversario in contropiede. Uno schema simile a quello del Parma, con la differenza – non banale – che la squadra gialloblù ha i calciatori adatti per giocare di rimessa.

E’ vero, la Fiorentina deve badare al sodo, ma non c’è dubbio che ieri un po’ di possesso in più avrebbe fatto comodo, specialmente nel finale, quando il Bologna ha spinto sull’acceleratore alla ricerca del pareggio. Pezzella & co., invece, si sono fatti prendere dal panico: hanno concesso tanti angoli e tante punizioni e liberato a “casaccio” l’area di rigore con rinvii alla “viva il parroco”. La Fiorentina avrebbe dovuto congelare il gioco. Impossibile allora non pensare a Pulgar. Iachini lo ha schierato regista, ma nel suo ruolo naturale (almeno secondo gli “addetti ai lavori”) non ha brillato. Anzi, è stato sovrastato dai mediani del Bologna. E’ lecito aspettarsi di più da lui, soprattutto alla luce dei 10 milioni investiti in estate.

Ok la grinta, ma senza trame di gioco perlomeno dignitose è difficile vincere le partite.

– Da Bologna: “Partita paleolitica della Fiorentina. I Flinstones viola a casa con la clava nel sacco”