Graziani: “Vlahovic un piccolo Haaland, ma stasera occhio a Simeone”

Le parole di Graziani, tra una Fiorentina consapevole e l'attenzione da prestare a Simeone: "Ma Vlahovic è un piccolo Haaland"

L'ex viola Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno riguardo l'ultimo match del 2021 tra Verona e Fiorentina: "Io mi accontenterei anche di non perdere, dipende da quello che concederà il Verona e dall'approccio alla partita. La Fiorentina ha il suo marchio e speriamo di avere anche un pizzico di fortuna perché i gialloblu sono sempre temibili nonostante le assenze. Vlahovic? Sta migliorando nella concretezza, su tre occasioni fa due gol e vede la porta come pochissimi. Oggi come oggi è un piccolo Haaland, saranno importanti gli anni a venire per capire se è già arrivato al massimo o ha ancora margini di miglioramento.