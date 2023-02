Graziani: “Turnover importantissimo. Jovic e Cabral insieme? Perché no!”

L'ex calciatore Ciccio Graziani , intervenendo al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione attaccanti in casa Fiorentina: "Fiducia a Jovic? Se non gliela dai quando fa gol quando gliela devi dare. A volte fanno prese delle scelte nette, come fece Prandelli con Vlahovic. Anche se continuo a dire che questo quando gioca sembra che abbia paura di qualcuno. Lui in coppia con Cabral? Contro l'Inter ci hanno giocato per 58' e i risultati sono stati buoni".

Sulle competizioni

"Devi essere competitivo e attento in tutto quello che fai. Se poi vuoi fare un po' di turnover in più per un determinato obiettivo va bene. Ci sono cinque punti di distacco per la Conference League, io ci crederei ancora. Il fatto di poter anche riposare adesso è un dato da sfruttare, ai miei tempi non era così. La Cremonese è andata in coppa con otto giocatori diversi rispetto alla partita con l'Inter e abbiamo visto tutti cosa è successo".