Graziani: “Troppo facile dire adesso che era meglio Belotti di Jovic”

"Belotti al posto di Jovic? Dirlo ora è troppo facile. Io ho spinto per Belotti, ma non hanno trovato una quadra e quando si è aperto lo spiraglio da Madrid per Jovic ci si sono fiondati e noi tutti eravamo contentissimi. Ora l'unica cosa che serve è il lavoro sulla qualità dei singoli. Venuti? Lo metto in seconda fascia, un giocatore da squadre medie della nostra Serie A. Non so, magari gioco con Gonzalez insieme a Cabral e Jovic per dare una svolta, perché con questo 4-3-3 così marcato vedo che ci sono delle difficoltà... Ma vedo che niente viene cambiato. Facciamo pochi gol".