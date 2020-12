L’ex attaccante di Fiorentina e Torino Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Sportiva:

Chi sta peggio tra viola e Torino? La Fiorentina può risolvere i suoi problemi prendendo un paio di attaccanti validi a gennaio; per i granata è più complicato, non riesco a comprendere come possa essere in questa situazione avendo una squadra da zona Europa League.