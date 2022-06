Graziani: “Torreira fondamentale. Italiano nelle condizioni di imporsi”

L'ex bomber viola, Ciccio Graziani, ha parlato della situazione legata a Torreira e dell'importanza di Italiano sul mercato

L'ex attaccante viola, Ciccio Graziani, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare di alcuni temi legati alla Fiorentina, partendo dal discorso Torreira: "L'importante è che l'anno prossimo sia di nuovo un giocatore della Fiorentina. Adesso bisognerà capire se la situazione negativa che si era creata, può essere risolta. È un giocatore di fondamentale importanza per Italiano. Se l'allenatore lo vuole, la società non può fare problemi su 200/300mila euro in più".