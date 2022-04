Graziani: “Se rilancia anche Kokorin, Italiano al posto del David”

"A Vincenzo dico di restare umile, testa bassa e lavorare, perché nel calcio non c'è riconoscenza"

"Mi sono fermato in autostrada per vedere la partita, al gol di Mertens volevo spengere e ripartire, invece è andata bene. Cabral ha fatto un gol spettacolare. La Fiorentina è stata veramente brava, il migliore è stato Gonzalez. Una vittoria che ci proietta ancora di più nella corsa per l'Europa. Oggi abbiamo accettato il rischio dell'uno contro uno e mi stavo arrabbiando, è un atteggiamento pericolosissimo contro il Napoli. Visto che abbiamo vinto e siamo felici, ne approfitto per dire che il palleggio di Castrovilli e Amrabat a volte mi è sembrato troppo rischioso e il Napoli non ha saputo approfittarne. Kokorin? Se lo fa resuscitare mettiamo una statua di Italiano al posto del David".