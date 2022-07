Graziani: “Se arriva un fenomeno ok, ma Zurkowski è davvero forte. Lo terrei”

Ciccio Graziani , ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto in collegamento con Radio Bruno:

"La squadra migliorerà rispetto a quella dello scorso anno. Jovic mi ha impressionato non tanto per i gol quanto per i movimenti. Quanto ai giovani, noi siamo poco propensi a dar loro fiducia; il salto dalla Primavera alla Serie A è enorme, ci vuole coraggio ma se Italiano ne avrà, andrà sostenuto in questo".