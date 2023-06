Graziani: “Per me giocherà Jovic a Praga. Italiano lo vede in palla”

"Il riposo di Jovic di ieri è un segnale. Per me giocherà lui in finale. Jovic non ti da profondità, Cabral sgomita e lotta. L'altro è più tecnico, ma non regge l'area di rigore. Italiano se lo vede in palla è giusto che ragioni per lo stato di forma. L'area di rigore Jovic non la regge, le cose migliori le fa dietro a Cabral. Italiano deve caricare i suoi, tatticamente vai a valutare i valori degli avversari. La Fiorentina non può rischiare di essere 2 contro 2 in difesa. Ho delle sensazioni positive, ce la giochiamo alla pari contro di loro. Io avrei chiamato fuori ieri Nico, però pure l'argentino avrebbe potuto gestirsi meglio."