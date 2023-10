Graziani: “Pari con l’Empoli sarebbe stato stretto per la Fiorentina”

"Perché Italiano non ha schierato insieme Beltran e Nzola contro l'Empoli? Perché ha un suo credo calcistico. Un tecnico è completo quando sa adattarsi alle caratteristiche dei suoi giocatori. La classifica dà ancora ragione al tecnico e alla società. La sconfitta di lunedì fa male. Ho rivisto la partita e devo dire che il pari sarebbe stato stretto per la Fiorentina. Italiano non deve ostinarsi troppo nel suo credo calcistico, alcune volte dovrebbe adattarsi. O campionato o Conference League? Come si può pensare di fare delle scelte? Per di più ora ci sono a disposizione cinque cambi".