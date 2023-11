Graziani: “Nzola è inesistente, va ceduto a gennaio se è questo”

"Oggi serviva vincere, dopo 3 sconfitte consecutive. La classifica sorride a tutti, giocare contro il Bologna non era facile. Quando vinci queste partite è un bel segnale. Dopo la partita contro la Juventus sono uscito incazzato, la peggiore Juve degli ultimi 50 anni. Loro sono andati a nozze con il tuo gioco. Mi è piaciuta la cattiveria oggi, che ci deve essere sempre. Nzola non esiste in questa squadra, se è questo io lo cederei già a gennaio. Allo Spezia ha fatto 13 gol, e con una squadra migliore dovrebbe far meglio. Io voglio vederlo che ci sia, la sua presenza. Non lotta, non c'è, non si vede, è in un tunnel negativo. Italiano potrebbe provarlo in coppia con Beltran"